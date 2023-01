El vuelo más largo del mundo pasó más de dos meses en el aire

“Creo que habían llegado al límite y decidieron que no les habría servido de nada estrellarse, así que bajaron. Estaban en muy mal estado: sabemos que un periodo de inactividad así puede ser muy perjudicial para el organismo, y aunque se movían en el avión, no podían levantarse ni estirarse, y desde luego no podían hacer ejercicio ni caminar”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.