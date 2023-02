La Cámara de Representantes aprueba una resolución para remover a la demócrata Ilhan Omar de la Comisión de Relaciones Exteriores

“Esta una votación fue venganza, se trataba de asegurarse de que una voz y una perspectiva en particular no estuviera presente en la comisión porque no están de acuerdo con ella. Estas son las personas que hablan de la cultura de la cancelación. Estas son las personas que hablan de defender la Primera Enmienda. Estas son las personas que dicen que son campeones de la libertad de expresión, y hoy eligieron decir que la congresista Ilhan Omar, por ser musulmana e inmigrante, no puede ser una voz en asuntos exteriores”, declaró.

Omar se mostró desafiante en un discurso previo a la votación: “Mi liderazgo y mi voz no serán silenciadas si no estoy en esta comisión por un período. Mi voz se hará más y más fuerte”, dijo. “Así que voten o no, yo estoy aquí para quedarme, y estoy aquí para ser una voz contra las injusticias y abogar por un mundo mejor”, agregó la congresista.

