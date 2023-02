Guillermo Lasso reconoce la derrota en el referendo y el correísmo gana terreno en Ecuador

“Un presidente con esa imagen tenía que perder la consulta. No me sorprende. La gente vota por el mensajero no por el mensaje. Nunca hubo un presidente con peor imagen que Lasso. Esto ocurre porque el gobierno ha sido muy ineficiente, ha sido muy pedante y ha contrariado ese ambiente de encuentro y sencillez que hubo en la segunda vuelta electoral”, agregó.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.