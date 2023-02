El globo espía chino contenía tecnología para monitorear señales de comunicación, dice EE.UU.

El globo cruzó por primera vez el espacio aéreo de EE.UU. sobre Alaska el 28 de enero, dijo Melissa Dalton, subsecretaria de defensa para Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, durante la audiencia. Cuando se detectó el globo, no se determinó que tuviera una “intención hostil”, señaló Sims, y los funcionarios no creían que afectaría las rutas de aviación o presentaría una capacidad significativa de recopilación de inteligencia. Eso cambió cuando el globo comenzó a desplazarse sobre los 48 estados inferiores, pero mientras estaba sobre Alaska, las autoridades determinaron que no estaba sobre una infraestructura crítica.

