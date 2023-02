Murió Kaya, una perra de servicio que ayudó a su dueño a abogar por el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y la salud de los veteranos

“No puedo decirte cuántos veteranos me han enviado mensajes y me han contactado en años pasados ​​e incluso ahora y me han dicho: ‘Sabes, Kaya me inspiró a tener mi propio perro, porque te vi hablar sobre lo poderosa que era para ti, y si no hubiera hecho eso, me habría suicidado’. Y creo que ese es el legado más profundo y poderoso de Kaya”.

Rest in Peace, Kaya. Cheers to a life well-lived and loved. Miss you already, babygirl. My heart is broken and I’m numb without you. But it’s gladdened because you’re no longer in pain. Thank you for epitomizing “Semper Fidelis.” pic.twitter.com/uG98dKEj4d — Cole T. Lyle (@ctlyle1) February 4, 2023

