Rihanna emociona con sus mejores éxitos en el “Halftime Show” del Super Bowl: esto fue lo mejor, lo malo y algunos memes del espectáculo

“B*** Better Have My Money” “Where Have You Been” “Only Girl (In the World)” “We Found Love” “Rude Boy” “Work” “Wild Thoughts” “Pour It Up” “All of the Lights” “Run This Town” “Umbrella” “Diamonds”

ok I love that rihanna was channeling super mario like……werq #SuperBowlLVII pic.twitter.com/4UP0vFrkyY — micah escobedo (parody) (@Micah_Escobedo) February 13, 2023

Cuando Rihanna canto All Of The Lights yo me pare pensando que saldría Kanye pic.twitter.com/yjqJEXjykx — andrea Harry’s House AOTY (@funkrryy) February 13, 2023

me leaving the superbowl after rihanna finish performing pic.twitter.com/DQBx4Thafa — Lea♡︎ (@mrsfreakaleak) February 13, 2023

Rihanna abrió el show con su éxito “B*** Better Have My Money” y no paró hasta finalizar con “Diamonds”. Comenzó en una plataforma sostenida en el aire y terminó igual, con un estadio iluminado para dar la ilusión de, como dice su canción, diamantes brillando en el cielo.

