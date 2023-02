ANÁLISIS | Un trío de nuevas intrusiones deja a los líderes estadounidenses buscando explicaciones

El juego político de culpas se está intensificando. En el programa “State of the Union”, de CNN, el representante republicano Mike Turner, de Ohio, que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, relacionó las incursiones en el espacio aéreo estadounidense con las afirmaciones republicanas de que Biden no está protegiendo la frontera sur y se quejó de que los altos funcionarios no estaban informando lo suficiente al Congreso. Y también adoptó una novedosa crítica a Biden ante las afirmaciones de que el presidente no actuó antes con suficiente rapidez.

El domingo por la tarde, un F-16 derribó un objeto a gran altitud sobre el lago Hurón, situado entre Michigan y Ontario. El Pentágono declaró que el objeto no constituía una amenaza militar, sino un peligro para la aviación. Sin embargo, relacionó la nave con una señal de radar captada anteriormente sobre Montana, donde se encuentran silos de misiles intercontinentales estadounidenses y otros emplazamientos sensibles. El sábado, un avión de combate F-22 estadounidense que operaba bajo las órdenes conjuntas del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y de Biden, disparó un misil que derribó un objeto que volaba a 40.000 pies sobre el centro de Yukón, en el extremo norte de Canadá. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, describió un “objeto cilíndrico” más pequeño que el globo chino. El viernes, un F-22 derribó otra nave no identificada sobre el espacio aéreo de Alaska. Los pilotos estadounidenses pudieron acercarse al objeto antes de que fuera derribado e informaron de que no parecía llevar equipo de vigilancia.

