Estas son las ciudades de EE.UU. donde bajan los precios de las viviendas

A nivel nacional, el pago hipotecario mensual de una vivienda unifamiliar existente típica con un pago inicial del 20% fue de US$ 1.969 en el cuarto trimestre según NAR. Eso es un aumento del 7% desde el tercer trimestre del año pasado, cuando el pago mensual era de US$ 1.838, pero un gran aumento del 58%, o un aumento mensual de US$ 720, desde hace un año.

Sin embargo, hubo 16 mercados en los que una familia necesitaba un ingreso calificado de menos de US$ 50.000 para pagar una casa, aunque eso fue inferior a los 17 del trimestre anterior. Algunos de ellos incluyeron Peoria, Illinois, donde una familia puede calificar para un préstamo con un ingreso de US$ 33.660; Waterloo, Iowa, con un ingreso de US$ 40.639 y Montgomery, Alabama, con un ingreso de US$ 48.172.

Entre las ciudades más caras que vieron caer los precios se encuentran Anaheim, California, con un precio medio de US$ 1.132.000, un 1,6% menos que hace un año; Los Ángeles, con un precio medio de US$ 829.100, un 1,3% menos; y Boulder, Colorado, con un precio medio de US$ 759.500, un 2,0% menos.

