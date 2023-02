Un turista estadounidense se enamoró de una auxiliar de vuelo europea en 1969. Ahora llevan más de 50 años casados

“Estuve fuera de casa desde los 12 años. Y después del internado, como he dicho, me fui a Francia y a Inglaterra. Así que ya llevaba muchos, muchos años lejos de mi familia. Estaban acostumbrados a que fuera muy independiente. Así que no se sorprendieron cuando les dije: ‘Me voy a Estados Unidos'”, dice Barbara.

Anthony no les dijo a sus padres que iba con Barbara. Por un lado, eso habría implicado una llamada telefónica de larga distancia de Europa a EE.UU., una hazaña nada desdeñable en 1969. Pero además, aunque Anthony estaba seguro de que sus padres adorarían a Barbara cuando la conocieran, no sabía cómo reaccionarían cuando supieran que era alemana. Los padres de Anthony eran judíos y, desde la Segunda Guerra Mundial, habían evitado los productos alemanes y no habían hecho negocios en Alemania.

