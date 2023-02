Karol G y Shakira dicen que no repiten “errores” y no compiten por hombres en “TQG”, su primera y muy esperada colaboración

“La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, dijo Karol G a The New York Times.

En su cuenta de Instagram dijo que este es un “proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado”. El disco cuenta con 17 temas, entre los que incluye éxitos como “X si volvemos”, con Romeo Santos, “Provenza” o “Cairo” con su productor, Ovy On The Drums.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / lo que ella no sabe es que tu todavía me estás viendo todas las historias”, canta Karol G.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.