Sentencian a Harvey Weinstein a 16 años de prisión por cargos de agresión sexual en Los Ángeles

“Quería morirme. Eso era repugnante. Fue humillante, miserable. No opuse resistencia”, testificó en la corte. “Recuerdo cómo se miraba en el espejo y me decía que lo mirara. Desearía que esto nunca me hubiera pasado a mí”.

La sentencia de este jueves es la segunda que Weinstein recibe por cargos de agresión sexual desde que un informe de The New York Times y The New Yorker en 2017 revelara sus antecedentes de abuso sexual, acoso y acuerdos secretos mientras usaba su influencia como magnate de Hollywood para aprovecharse de mujeres jóvenes.

Weinstein también recibió la absolución de un cargo en ese momento, y el jurado no pudo llegar a una decisión unánime sobre otros tres cargos, incluido uno relacionado con Jennifer Siebel Newsom, cineasta y esposa del gobernador de California Gavin Newsom. Durante el juicio también se retiraron cuatro cargos relacionados con una mujer no identificada que no testificó.

