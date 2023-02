Una función como ninguna otra en el Teatro Colón de Buenos Aires: un concierto sinfónico para personas neurodivergentes

“Sabía que no tendríamos aplausos, que no sería una cosa efusiva, loca de los neurotípicos. Para mí fue una cosa muy linda, muy tranquila, muy budista, muy calma”, reflexiona Thiago Tibeiro. Con la misma destreza con la que maneja la batuta, este director brasileño radicado en Estados Unidos entiende que ser autista o manifestar otras formas de neurodivergencia no debería ser un impedimento para disfrutar de un show. “No está bien. No somos así. Somos seres humanos. Amamos a todos. Es necesario hacer todo para todos”, añade.

