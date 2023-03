Cómo dejar de hacer dieta, según las personas que lo han hecho

El trabajo de aceptar su cuerpo y amarse a sí misma no es glamoroso, dijo. No hay “togas y birretes, no te gradúas, este es un trabajo constante”, dijo Mittman. “Pero se vuelve más fácil todo el tiempo”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.