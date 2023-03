Ella viajó a Nueva York por su carrera y terminó conociendo a su futura prometida

“Tenía esa especie de brillo mágico”, coincide Lindz. “Parecía irreal, surrealista. Porque era simplemente maravilloso. No esperas que ocurra algo así. No esperas que dure, esperas un poco de limerencia, no que se convierta en amor”.

“Mi madre siempre me había dicho que debía buscarme una médico atractiva. Y luego lo hice, y me molestó mucho haberla hecho feliz de esa manera”, dice Lindz, riendo. “En realidad, me pasé toda la vida intentando no cumplir las expectativas paternas y siendo una rebelde. Y luego hice exactamente lo que ella quería”.

Pero Lindz no quería oírlo. No solo eso, no lo quería creer. Sentía que era el principio de algo, no el final.

Por aquel entonces, Lindz no tenía ni idea de lo lejos que estaba Denver de Nueva York (“para ser justos, no soy muy geográfica”, dice). Era la primera vez que venía a Estados Unidos y aún no se había acostumbrado a lo grande que era el país en comparación con el Reino Unido.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.