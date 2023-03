Estrenos musicales de la semana: Laura Pausini tiene “Un buen inicio” en una nueva etapa de su carrera; además lo nuevo de Paula Arenas, Maluma y más

“Como muchos de nosotros en estos años de pausa, he tenido mucho tiempo para dedicarlo a mis pensamientos. Haciéndome preguntas sobre mi pasado y sobre mi posible futuro. Aunque he vivido experiencias increíbles como los Oscar, el Globo de Oro, Eurovisión y la película Un Placer Conocerte, debo reconocer que en varias ocasiones me he sentido perdida. Tal vez influenciada por personas que me rodean en mi trabajo que me han hecho entender que ya no creían más en mí. Me llevó más de dos años encontrar el coraje para no escuchar esas palabras que como bombas dejaban cicatrices. Las mismas cicatrices que necesito hoy para volar mejor, para ir a ver qué sigue, aunque he vivido mucho en mi vida, no quiero sentarme en el pasado. Quiero demostrar a los que me juzgan y a mí misma, que la vida me ha enseñado a luchar por las cosas en las que creo. Y yo creo que esto es realmente Un buen inicio”, agregó la cantante.

