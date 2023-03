Moody’s vigila la posible rebaja de calificación de seis bancos estadounidenses

En el caso de First Republic, con sede en San Francisco, Moody’s señaló la “alta dependencia del banco de una financiación de depósitos no asegurada más sensible a la confianza”, las elevadas pérdidas no realizadas en sus tenencias de bonos y un “bajo nivel de capitalización” en relación con sus homólogos.

Moody’s advirtió que también podría rebajar la calificación de First Republic Bank, Zions, Western Alliance, Comerica, UMB Financial e Intrust Financial. La firma citó las “condiciones de financiación extremadamente volátiles para algunos bancos estadounidenses expuestos al riesgo de salidas de depósitos no asegurados”.

