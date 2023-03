First-Citizens Bank compra oficialmente Silicon Valley Bank, dice la FDIC

“La transacción de hoy incluía la compra de unos US$ 72.000 millones de los activos de Silicon Valley Bridge Bank, National Association con un descuento de US$ 16.500 millones. Aproximadamente US$ 90.000 millones en valores y otros activos permanecerán en la administración judicial para su disposición por parte de la FDIC. Además, la FDIC recibió derechos de revalorización de acciones ordinarias de First Citizens BancShares, Inc., Raleigh, Carolina del Norte, con un valor potencial de hasta US$ 500 millones”, dice el comunicado de prensa.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.