Científicos crean ratones a partir de dos padres machos tras fabricar óvulos con células de la piel

“Sin embargo, queda por ver su posible aplicación en humanos (por ejemplo, en parejas del mismo sexo). En el estudio con ratones, muy pocos de los embriones generados con células de ratón dieron lugar a crías vivas y los pasos finales necesarios para convertir las células germinales en óvulos no se han reproducido de forma fiable con células humanas”, añadió Mitchell, que también es endocrinólogo pediátrico consultor en el Royal Hospital for Children and Young People de Edimburgo.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.