Las amistades fuertes y estables pueden ser un activo para su salud física, según un estudio

Si al oír la importancia de unas buenas relaciones sociales te lamentas de no tener suficientes, no estás solo, dijo Adam Smiley Poswolsky, experto en pertenencia al lugar de trabajo y autor de “Friendship in the Age of Loneliness” (La amistad en la era de la soledad).

“Las personas que gozan de mejor salud suelen tener mejores relaciones con la gente, porque no están de mal humor, no son gruñones, no tienen dolores, no tienen preocupaciones”, afirmó.

Según un estudio publicado este lunes en la revista Society for Personality and Social Psychology, los investigadores descubrieron que las experiencias sociales positivas no solo influyen en el nivel de estrés y la capacidad de afrontamiento de una persona, sino también en los indicadores de salud física.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.