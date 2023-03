Pedro Sánchez visita Beijing: ¿de qué hablará con Xi Jinping?

Xi ha ganado protagonismo en las últimas semanas al tratar de negociar con Putin una vía para lograr la paz en Ucrania. No obstante, el plan de 12 puntos propuesto por China para alcanzar este objetivo no convence a las potencias de Occidente, las cuales reprochan a Beijing no haber instado a la retirada inmediata de las tropas rusas de los territorios invadidos o el claro reconocimiento de la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania como condiciones, entre otros.

