Mercados asiáticos se recuperan después de que First Republic Bank fuera rescatado por prestamistas estadounidenses

First Republic Bank está listo para recibir un salvavidas de US$ 30.000 millones de un grupo de los bancos más grandes de Estados Unidos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.

