¿Qué debes saber sobre el virus de Marburgo? La explicación de nuestra analista médica

Aunque el virus de Marburgo causa una enfermedad grave, hay formas de contenerlo. Los individuos que lo transmiten a otros son generalmente sintomáticos. Además, el virus de Marburgo no se transmite por el aire. Eso hace que sea más fácil de controlar en comparación con el covid-19, que a menudo lo transmiten personas que no presentan síntomas y es tan contagioso que no requiere contacto directo y puede transportarse en aerosoles microscópicos.

