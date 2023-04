Ha tenido 34 primeras citas en 19 países durante el último año. Esto es lo que ha aprendido

“Le hablé de un chico que me gustaba y me dijo que me asegurara de que le encantaba viajar tanto como a mí”, dice. “Eso fue realmente impactante, que en medio de su enfermedad, supiera lo importante que era para mí… a la hora de buscar pareja”.

“En el pasado, veía las citas como un éxito o un fracaso. Si salía con alguien en una cita y no terminaba en un beso de buenas noches, o no terminaba en la segunda cita, lo consideraba un fracaso”, dice. “Ya no pienso en eso. Ahora me doy cuenta del valor de tener una cita y estar tan agradecida de que alguien se abrió y te dio su tiempo… compartió su historia contigo”.

