Ben Affleck habla español con fluidez y la gente alucina

Affleck también compartió que su hija Violet con su exesposa Jennifer Garner estaba estudiando español en la escuela y se le había dado tan bien que le había animado a mejorar sus habilidades lingüísticas para que ella no le superara.”No me importa que no pueda hacer tus deberes de matemáticas, pero no vas a ser mejor que yo en español”, bromeó.

