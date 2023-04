Se conocieron haciendo senderismo y se enamoraron. Dos meses después a ella le diagnosticaron cáncer

“No soy una persona súper religiosa, y tampoco lo es Aaron. Pero ambos sentimos que hubo algo que nos puso en ese camino ese día”, afirma Patricia. “Y no sé si ese algo sabía las luchas por las que iba a pasar tres meses después. O si supieron que me iba a necesitar en su vida en algún momento. Pero estábamos allí por una razón ese día. Y sé que mi viaje, estos últimos 17 meses, habría sido muy diferente si Aaron no hubiera estado allí”.

“Si este no es el camino que quieres seguir conmigo, lo entiendo completamente”, le dijo Patricia a Aaron esa noche. “Te quiero, tú me quieres. Y ha sido divertido, pero no voy a tomar esa decisión por ti”.

“Solo iba a ser una atleta de resistencia soltera. Me encantaba andar en bicicleta, me encantaba correr, y eso me llenaría lo suficiente, fue genial”, dice.

