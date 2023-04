Los seguidores de “El Fantasma de la Ópera” se despiden del espectáculo más antiguo de Broadway

Seguir “Phantom” es un estilo de vida para algunos fans, muchos de ellos hicieron viajes regulares al Majestic a lo largo de sus vidas para captar nuevas interpretaciones de Christine y el maestro enmascarado. Y cuando llegó la noticia del cierre del espectáculo, los seguidores clamaron por comprar boletos para el resto de su presentación, la fecha de cierre incluso se retrasó varias semanas para satisfacer la demanda de los fans. Aproximadamente una semana después de que se anunciara su finalización, su recaudación semanal aumentó de US$ 964.000 a US$ 1,2 millones. La semana pasada recaudó $US 3,6 millones: las entradas para ver las actuaciones finales del espectáculo no eran baratas.

