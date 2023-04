La recuperación del adolescente negro que recibió un disparo de un hombre blanco tras llegar a la casa equivocada es un milagro, dice su abogado

“Es el chico menos imponente con el que me he cruzado”, dijo Merritt. “Es un músico de 16 años. No es conocido por su destreza física”.

Lester, que se encuentra en libertad bajo fianza de US$ 200.000, intentó hablar con el juez durante todo el procedimiento, pero no se mostró contencioso. Parte de las condiciones de su fianza incluyen presentarse ante la policía en un plazo de 24 horas y posteriormente una vez al mes. No puede poseer armas, debe entregar su pasaporte y permanecer en Missouri, y se le ordenó que no tenga ningún contacto con Yarl ni con sus familiares.

