Casos criminales que reabrieron (o tuvieron desarrollos) tras la emisión de documentales

El caso ha despertado un gran interés entre la opinión pública. En 2016, una petición para el indulto de los Dassey fue enviada al entonces presidente Barack Obama: casi 130.000 firmas fueron recolectadas. La Casa Blanca respondió oficialmente: “Gracias por firmar una petición de We the People sobre el caso del asesinato de Teresa Halbach, que actualmente se presenta en la serie documental “Making a Murderer”. Agradecemos su interés en este caso”. El comunicado de la Presidencia expuso lo que implica el poder de indulto presidencial y señala que “el presidente no puede indultar un delito penal estatal”.

Según The New York Times, no está claro el impacto que el testimonio de Rosselló tenga en el caso de los hermanos Menéndez para que la defensa asegure un nuevo juicio. Las apelaciones de los Menéndez han sido denegadas.

