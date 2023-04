Boric anuncia estrategia nacional del litio y la creación de una nueva empresa estatal en Chile

Desde la oposición política, el diputado Guillermo Ramírez, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó que “este camino es incorrecto, es engorroso; no favorece la inversión y no va a permitir que aprovechemos el boom del litio”; mientras que el senador de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens, integrante de la Comisión de Minería, señaló que “nos da tranquilidad que el presidente Boric haya anunciado una política pública que no podía esperar más”, pero advirtió que este desarrollo debe ser “a través de una institución que nos garantice una buena gestión y no vaya a pérdida”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.