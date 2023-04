Bed Bath & Beyond se declara en bancarrota

“¿Por qué no simplemente decirle al cliente que le daremos un descuento en el artículo que quiere, y no en el que queremos poner a la venta? Enviaremos un cupón por correo y será mucho más barato”, dijo Eisenberg en una entrevista del New York Times de 2020.

Para el año 2000, esas cifras aumentaron a 241 tiendas y US$ 1.100 millones en ventas anuales. La tienda Bed Bath & Beyond número 1.000 se inauguró en 2009, cuando la cadena alcanzó los US$ 7.800 millones en ventas anuales.

En su declaración de bancarrota, Bed Bath & Beyond dijo que tenía una deuda de US $5.200 millones y activos de solo US$ 4.400 millones. Obtuvo US$ 240 millones en financiamiento este domingo para mantenerse a flote el tiempo suficiente para cerrar sus tiendas y liquidar sus operaciones.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.