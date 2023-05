Australia prohibirá el consumo recreativo de cigarrillos electrónicos a medida que su uso se dispara entre los adolescentes

Mientras CNN hablaba con Ayoub, uno de sus clientes habituales entró para comprar un vaporizador desechable con sabor a sandía y piña con nicotina. El cliente, que no quiso dar su nombre, dijo que no tendría ningún problema en dejar los vapeadores si se prohibieran. “Puedo dejar de fumar, no es que sea adicto”, dijo.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.