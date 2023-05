Moda en la coronación del rey Carlos III: qué visten los invitados

La actriz británica y estrella de “Love Actually” Emma Thompson llegó a la ceremonia con un abrigo monocromático con estampado de rosas rojas de Emilia Wickstead, complementado con su medalla Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.