ANÁLISIS | El “nacionalismo” redefine la derecha estadounidense

Con el tiempo, el término ha evolucionado. Como me dijo Lee Drutman, politólogo del think tank New America y autor de “Breaking the Two-Party Doom Loop: The Case for Multiparty Democracy in America”, “en alguna ocasión hubo un significado consistente, pero ahora puedes ser un conservador de seguridad nacional, un conservador económico, un conservador social. Se ha convertido más en una identidad”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.