El representante republicano George Santos se declara inocente de 13 cargos federales y sale libre bajo fianza

“Contrariamente a estas declaraciones, en verdad y de hecho, como bien sabía y creía Santos en ese momento, no había recibido de Devolder Organization LLC los montos que se informaron de salarios o dividendos; no mantuvo cuentas corrientes o de ahorro con depósitos por las cantidades informadas; y recibió aproximadamente US$ 28.107 en ingresos de (una firma de inversión en la que trabajaba Santos) y aproximadamente US$ 20.304 en beneficios de seguro de desempleo de (Nueva York) durante el mismo período de informe, todo lo cual no reportó según lo requerido”, se lee en la acusación formal.

El entonces candidato también afirmó en el formulario de 2022 que “era dueño de una cuenta corriente con depósitos por un total de entre US$ 100.001 y US$ 250.000” y “una cuenta de ahorros con depósitos por un total de entre US$ 1.000.001 y US$ 5.000.000”, dijeron los fiscales.

Santos escribió en el formulario que en 2021 y 2022 su “ingreso devengado consistía en US$ 750.000 en salario de Devolder Organization LLC”, que su “ingreso no devengado incluía dividendos de Devolder Organization LLC valorados entre US$ 1.000.001 y US$ 5.000.000” y que “tenía ninguna compensación superior a US$ 5.000 de una sola fuente en la que tenía un interés de propiedad”.

