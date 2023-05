Sebastián Yatra explica qué hay detrás de la letra y el video de “Vagabundo”: es un tributo a Colombia

Sebastián Yatra ha mostrado no solo en sus redes sociales, sino en sus videoclips, la relación que tiene con el mar y con el agua como tal. No es casualidad que el video de “Una noche sin pensar”, también tuviese al mar no solo dentro de su letra (“una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar”), sino que también el íntimo videoclip toma al mar como escenario.

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.