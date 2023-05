La marihuana hace daño a los bebés en el primer trimestre del embarazo, según un estudio

Aunque reducir los niveles de consumo de marihuana durante el embarazo es beneficioso, puede que no sea suficiente para proteger al bebé en desarrollo, dijo Bailey, porque los científicos aún no tienen los datos de investigación para ver si hay algún nivel de consumo de marihuana que no cause daño fetal.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.