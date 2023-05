Sael, el argentino que pasó de hacer música en su cuarto a colaborar con artistas como Duki, Feid o Lenny Tavárez

“Cuando fui a Medellín y sentí la vibra de la ciudad, vi que había muchos artistas que hacían reguetón y que la gente de Colombia los consumía, era como que okay, si acá en Colombia consumen a la gente de Colombia, en Puerto Rico, la de Puerto Rico, ¿por qué en Argentina no podemos hacer reguetón y que nos consuman? Después de ese viaje me convencí y dije nada yo voy de cabeza con el reguetón”, añadió en su conversación con Zona Pop CNN.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.