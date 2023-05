Miley Cyrus explica por qué no saldrá de gira próximamente

“Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que me gusta”, reconoció Cyrus. “No hay conexión. No hay seguridad”.

“Después del último espectáculo [en un estadio como cabeza de cartel] que hice [en 2014], me lo planteé más como una pregunta. Y no puedo”, dijo. “No solo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía? Y, sabes qué…”

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.