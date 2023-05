ANÁLISIS | Los dramas legales de Trump eclipsan su campaña a la Presidencia a medida que crece el campo de candidatos republicanos

En otro frente, dos fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que los fiscales de la oficina del fiscal especial citaron a la Organización Trump para obtener información sobre acuerdos comerciales en países extranjeros. Una de las fuentes sugirió que los investigadores parecen estar enfocados en los tratos del expresidente en naciones que posiblemente podrían haber estado interesadas en los tipos de materiales clasificados recuperados de Mar-a-Lago después de que dejó el cargo. La Organización Trump no respondió a la solicitud de comentarios de CNN y no estaba claro cuándo se emitió la citación. Su existencia fue reportada por primera vez por The New York Times.

