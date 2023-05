Así fue la vida de Tina Turner: pareja, carrera, canciones, éxitos y más

La banda sonora de “What’s Love Got to Do with It” le dio a Turner otro éxito, su favorito personal: simplemente “The Best”.

La propia Turner apareció en películas como “Tommy” de The Who, y “Mad Max Beyond Thunderdome”, cinta en la que cantó el tema principal. Así como el tema de la película “GoldenEye” de James Bond. Un papel importante que rechazó se lo dieron a Oprah Winfrey en “The Color Purple”.

Después de años de abuso físico y emocional, Tina dejó a Ike a mediados de los 70 sin nada más que su nombre, y en un momento dependió de los beneficios alimentarios para sobrevivir. A principios de los 80, la versión de Turner de “Let’s Stay Together” reavivó su carrera. “Private Dancer” siguió en 1984, un gran éxito comercial y de crítica. El álbum incluía su única canción número uno, “What’s Love Got to Do with It”. Aunque ella no era una seguidora de ese tema.

