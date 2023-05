Estos son 6 de los mejores bourbons, según el experto en licores John deBary

Aunque no es mucho más barato que el Wild Turkey 101 mencionado anteriormente, el Old Grand Dad tiene más fama de ser “de gama baja”, y no estoy del todo seguro de por qué. La primera vez que lo probé fue en un cóctel que creé durante mi estancia en Please Don’t Tell, una coctelería de Nueva York, y desde entonces ocupa un lugar especial en mi corazón. Tal vez no sea mi primera elección para beber, pero esta botella es ideal para muchos tragos: highballs, julepes y old pals, por nombrar algunos.

Nota del editor: John deBary es autor de “Drink What You Want: The Subjective Guide to Making Objectively Delicious Cocktails”, CEO y fundador de Proteau, una empresa de bebidas zero-proof, y cofundador y presidente del consejo de la Restaurant Workers’ Community Foundation. Esta nota fue adaptada de su original por The Food Network, que al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery.

