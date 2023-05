Pep Guardiola quiere que los cargos financieros contra el Manchester City se resuelvan “lo antes posible”

La prohibición fue anulada más tarde por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), aunque el organismo dictaminó que el City no había cooperado con las autoridades de la UEFA e hizo que la multa original de 30 millones de euros (US$ 34 millones) se redujera a 10 millones (US$ 11,3 millones).

En febrero, la Premier League acusó al Manchester City de incumplir más de 100 normas financieras, que incluyen no proporcionar información financiera precisa, no cumplir con las normas de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA y no seguir las normas de la Premier League sobre beneficios y sostenibilidad.

