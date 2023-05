Barbie y Ken exploran el “mundo real” y cómo es la vida con pie plano en un nuevo tráiler

Mientras suena de fondo “Make Your Own Kind of Music” de Cass Elliots, se muestran fragmentos del viaje de Barbie por el mundo. Vemos a Barbie siendo arrestada, a Ken intentando realizar una apendicectomía a un humano y a Barbie huyendo del villano CEO de Mattel interpretado por Will Farrell, que está desesperado por meterla “de nuevo en una caja”.

