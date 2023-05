Lee la carta encontrada en la mochila de Brian Laundrie escrita por su madre y marcada con “quemar después de leer”

He aquí el texto de la carta sin fecha de Roberta Laundrie a su hijo: Solo quiero que recuerdes que siempre te amaré y sé que tú siempre me amarás. Eres mi niño. Nada puede hacer que deje de quererte, nada nos separará ni nos podrá separar jamás. Hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos o digamos lo que digamos: siempre nos amaremos. Si estás en la cárcel, hornearé un pastel con una lima dentro. Si tienes que deshacerte de un cadáver, llegaré con una pala y bolsas de basura. Si vuelas a la luna, estaré vigilando los cielos para tu reentrada. Si dices que me odias hasta las entrañas, me compraré unas tripas nuevas. Recuerda que el amor es un verbo, no un sustantivo. No es una cosa, no son palabras, son acciones. Observa las acciones de las personas para saber si te aman, no sus palabras. Por eso estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los espíritus gobernantes, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes de arriba, ni los poderes de abajo, nada en todo el mundo creado puede separar nuestro amor. Ni los poderes hostiles, ni los mensajeros del cielo, ni los monarcas de la tierra. Nada tiene el poder de separarnos…” –Romanos 8:38 (Nada puede separarnos: “ni el odio, ni el hambre, ni la falta de vivienda, ni las amenazas, ni siquiera el pecado, ni lo pensable ni lo impensable pueden interponerse entre nosotros). Ni el tiempo. Ni millas y millas y millas. (Obtenida por CNN)

