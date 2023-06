ANÁLISIS | Ahora que EE.UU. conmemora el Día de la Emancipación o Juneteenth, es hora de desmentir 3 mitos sobre la esclavitud

— John Blake es redactor jefe de CNN y autor de “More Than I Imagined: What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew”.

“Estados Unidos no es en realidad una nación de blancos y negros. Es una nación de gente multicolor”, escribió Murray. “Cualquier tonto puede ver que la gente blanca no es realmente blanca, y que la gente negra no es negra. Todos están interrelacionados de una forma u otra”.

El autor Clint Smith describió esta dinámica en su libro bestseller de The New York Times, “How the Word is Passed: A Reckoning with The History of Slavery Across America”. Smith dijo que el júbilo del “Juneteenth” no duró para muchas personas anteriormente esclavizadas. Los antiguos soldados confederados seguían intentando reunir a los “fugitivos” negros para devolverlos a sus “dueños”, aunque ese término ya no tenía valor legal. Y los vigilantes blancos perseguían y castigaban a los antiguos esclavizados.

“La esclavitud de unos 10 millones de africanos durante un periodo de casi cuatro siglos en el comercio de esclavos del Atlántico fue una tragedia de tal alcance que es difícil de imaginar, y mucho menos de comprender”, escribió Albert J. Raboteau en “Slave Religion: The ‘Invisible Institution’ in the Antebellum South”.

