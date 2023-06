Es posible que el máximo comandante de Ucrania, el general Valerii Zaluzhnyi, no sepa todavía dónde va a hundir el grueso de sus fuerzas recién entrenadas y equipadas. Algunas estimaciones sugieren que sólo una cuarta parte de las nuevas unidades ucranianas, reforzadas por el adiestramiento y los suministros de la OTAN, están ahora en la lucha. Zalyuzhnyi aún no ha dicho nada sobre sus planes. Puede que esté esperando a ver dónde empeoran primero los problemas de munición y reabastecimiento, o dónde Rusia no parece dispuesta a hundir reservas adicionales.

