Vice Media, que llegó a valorarse en miles de millones de dólares, será adquirida por US$ 350 millones tras su quiebra

Vice Media se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a mediados de mayo. En ese momento, Fortress, Soros y Monroe presentaron lo que se conoce como una “oferta al acecho” por los activos de la empresa, una oferta inicial que fija la cifra en el extremo inferior de la escala. Esa cifra era de aproximadamente US$ 225 millones. El jueves, Vice presentó documentos judiciales que mostraban que el grupo había elevado su oferta a US$ 350 millones. El proceso de venta permitió que otros hicieran una mejor oferta, pero Vice dijo que tales ofertas no se materializaron.

