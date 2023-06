Por qué nos atrae el encanto “tóxico” de Titanic

El Museo del Titanic de Belfast –apoyado por Robert Ballard, descubridor del naufragio– formó parte de una oferta fallida en 2018 para comprar los 5.500 artefactos que componen la colección del RMS Titanic, Inc. Su página web afirma que “hasta la fecha, hemos decidido no incluir artefactos del Titanic Wreck Site and Debris Field por razones éticas”.

Gran parte del magnetismo del Titanic proviene de la arrogancia y el glamour involucrados en la tragedia original, dice Brent McKenzie, profesor de la Universidad de Guelph en Canadá y autor del próximo libro “Dark Tourism: Is the Medium Still the Message”.

