“Esto me pareció una desesperación de Prigozhin por mantener de alguna manera al Grupo Wagner en funcionamiento. No lo veo como una amenaza populista para Putin, no lo veo como romper el aura de invencibilidad de Putin”, dijo este lunes a CNN el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, aunque admitió que la posición militar de Putin está “innegablemente debilitada”.

“Estuvieron de acuerdo conmigo en que teníamos que asegurarnos de no darle excusas a Putin. Permítanme enfatizar, no le dimos a Putin ninguna excusa para culpar de esto a Occidente o culpar de esto a la OTAN. Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver con eso”, dijo el presidente a periodistas.

