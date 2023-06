Surgen interrogantes sobre el general ruso Surovikin y Prigozhin, tras la breve insurrección de Wagner

Al responder a una pregunta sobre el reportaje de The New York Times, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró: “Ahora habrá muchas especulaciones y rumores en torno a estos acontecimientos. Creo que esto no es más que otro ejemplo de ello”.

